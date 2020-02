El Salvador: presidente Bukele integra altri 1.400 militari in forze armate

- Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato l’incorporazione di altri 1.400 militari nelle forze armate, nonostante la mancata approvazione in parlamento del fondo destinato al piano sicurezza. “Sono giorni difficili, giorni in cui sappiamo che la maggioranza dei politici sta proteggendo i delinquenti, giorni in cui sappiamo che deputati ed ex ministri finanziavano i criminali che voi dovrete perseguire e catturare (…). Sono giorni difficili perché ci tocca affrontare non solo la delinquenza ma anche i politici tradizionali”, ha detto Bukele parlando durante la cerimonia. (segue) (Mec)