Governo: Renzi, diamoci una regolata, così non si può andare avanti

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai uno è tornato sulle polemiche nella maggioranza: "Tutti dobbiamo darci una regolata, a cominciare da me. Non si può andare avanti con questo gioco di equilibri. Così non si va avanti". (Rin)