Infrastrutture: Gasparri (FI), Raggi paralizza Roma, professionisti si uniscano per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La paralisi nella quale vive Roma provocata da Raggi e da tutta la consociata impresa di demolizione del bene pubblico, che le fa contorno, trova un altro tassello inquietante nel blocco di opere, pari a 420 milioni di euro”. Lo afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. “Uno stop dovuto, e lo dice la Ragioneria, alla mancanza di progetti definitivi necessari a sostenere il piano dei lavori pubblici - aggiunge -. Tutto questo accade con la benedizione del Pd che sta a guardare, voltandosi dall’altra parte, pensando di togliersi solo così dall’imbarazzo”. Per Gasparri “è arrivato il momento di unire tutte le forze produttive che operano nella Capitale, insieme ai cittadini, per far sentire forte il dissenso contro la giunta Raggi e la gestione Zingaretti, l’una impegnata a mascherare la propria incapacità e l’altra a costruire il consenso”. Infine Gasparri ricorda che in questi giorni sta “incontrando associazioni di categoria, imprenditori, professionisti, commercianti, cittadini per costruire un programma alternativo al fallimento che Raggi e Zingaretti hanno prodotto. Ognuno - conclude - dovrà sentirsi parte importante di un nuovo processo di rinnovamento che conduce al riscatto morale, economico e civile della Capitale d’Italia”(Com)