Governo: Zingaretti, basta con chiacchiericcio insopportabile, noi lontani da sotterfugi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico lavora per risolvere il grande problema dell’Italia, che è l’economia, lontano da "chiacchiericci insopportabili" di cui non è chiaro il fine. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, arrivando a un'iniziativa elettorale a Roma con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. "Io credo che qualcuno, se continua così, gli fare venire agli italiani e alle italiane il mal di testa con questo chiacchiericcio insopportabile del quale non si capisce il fine", ha detto il leader del Pd, secondo cui il partito "continua a pensare e credere che il grande problema sia l'economia, il lavoro, gli investimenti sulla scuola, la ricerca scientifica, affrontare il domani dando al paese quello che Salvini non sa dare, cioè la speranza". Per questo, prosegue il governatore della regione Lazio, "noi continuiamo a lavorare stando lontano dal chiacchiericcio e dai sotterfugi di palazzo dei quali non se ne può francamente più e nessuno capisce il senso, sicuramente non lo capiscono gli italiani". Il segretario dem ha concluso che ora "è il tempo di ricostruire l’Italia insieme. E' questo il senso dell'impegno della maggioranza che il presidente Conte ha annunciato e anche oggi ribadito. C'è solo una cosa da fare: governare e governare bene".(Rin)