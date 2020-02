Riforme: Renzi lancia appello a forze politiche, eleggiamo il "sindaco d'Italia"

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai uno, ha descritto la sua ricetta per le riforme, lanciando la proposta del "sindaco d'Italia". Siccome "non si può andare avanti così faccio un appello a tutte le forze politiche, a Zingaretti, Di Maio, Crimi, Conte, Leu, Salvini, Berlusconi, Meloni: portiamo il sistema dei sindaci a livello nazionale, il sindaco d'Italia - ha spiegato -. Per me la soluzione è l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Qualcuno vorrebbe invece l'elezione del presidente della Repubblica. Io chiedo alle forze politiche di riflettere su un meccanismo che potrebbe recuperare la fiducia dei cittadini. La propongo oggi che sono al 4 per cento". (Rin)