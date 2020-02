Governo: Renzi, mai detto di voler togliere fiducia a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi smentisce di voler staccare la spina al governo. "Non ho mai detto: tolgo la fiducia a Conte. Io non credo che la mia preoccupazione sia togliere Conte. Certo il governo deve verificare se può andare avanti o no - assicura nel corso della puntata di 'Porta a Porta' che andrà in onda questa sera su Rai uno -. Se ci vogliono togliere, noi togliamo il disturbo, ma credo che abbiano fatto male i conti". (Rin)