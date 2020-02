Governo: Renzi, se cade non si vota fino al 2021

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai uno, ha assicurato che non si voterà, in ogni caso, fino al 2021. "Quando anche venisse meno la maggioranza di governo, per la fase politica che stiamo vivendo non si può votare fino all'autunno - ha affermato -. Non si voterà prima del 2021".(Rin)