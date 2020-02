Afghanistan-Ue: Borrell si congratula con Ghani per esito processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si è congratulato con il presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, per l'esito del processo elettorale. Lo riferisce il Servizio europeo per l'azione esterna, secondo cui Borrell ha avuto una conversazione telefonica con Ghani dopo l'annuncio di ieri della Commissione elettorale indipendente dell'Afghanistan sui risultati finali delle elezioni presidenziali del 28 settembre 2019. Borrell ha sottolineato che l'Unione europea rende omaggio al lavoro degli organi di gestione elettorale nell'ambito delle sfide che hanno dovuto affrontare. Borrell ha ricordato che l'Ue ha sempre sostenuto il quadro costituzionale e istituzionale dell'Afghanistan e che prende atto dei risultati finali del processo elettorale. Su questa base, l'Unione europea attende con impazienza di proseguire i lavori con la nuova amministrazione sotto il presidente Ghani. Borrell ha accolto con favore l'impegno del presidente Ghani a formare un governo inclusivo in cui si sentano rappresentate tutte le popolazioni afghane e ha sottolineato che la priorità sarà ora quella di garantire l'unità a sostegno di un processo di pace inclusivo. L'Unione europea è pronta a sostenere il processo di pace, che è un'opportunità da non perdere, e a continuare a sostenere le riforme politiche ed economiche, a rafforzare lo stato di diritto e a promuovere i diritti fondamentali di tutti gli afgani.(Beb)