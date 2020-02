Infrastrutture: FI, da Renzi solo spot, De Micheli venga in Parlamento

- I deputati di Forza Italia Erica Mazzetti e Diego Sozzani rendono noto di aver chiesto ai presidenti delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, Alessandro Benvenuto e Alessandro Morelli, di "convocare urgentemente il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, affinché chiarisca in Parlamento in merito ai reali finanziamenti disponibili per lo sblocco delle tante grandi opere ferme nel nostro Paese". In un comunicato i parlamentari azzurri spiegano: "Renzi già da mesi annuncia un piano shock per far ripartire l'Italia. Un'iniziativa demagogica fatta dal leader di un partito di maggioranza che invece di andare in tv a fare spot pubblicitari dovrebbe depositare in Parlamento proposte concrete, magari partendo dalle semplificazioni e dal taglio di tante norme del codice appalti che impediscono alle nostre imprese di lavorare.Basta chiacchiere - concludono -, se ne è capace passi ai fatti". (Com)