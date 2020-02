Sanità: Lucente (Fd'I), discusso a Roma nostro pdl su sicurezza ospedali, Lombardia apripista

- Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia dichiara in una nota: “Abbiamo portato a Roma l’esperienza della Lombardia per quanto riguarda la sicurezza del personale negli ospedali. Questa mattina infatti, presso la sala “Caduti di Nassirya” in piazza Madama, si è tenuta la conferenza stampa di Fratelli d’Italia 'Contrasto alla violenza sui camici bianchi – Misure a supporto, dal Parlamento alle Regioni'. In 17 regioni sono state presentate iniziative a difesa dei professionisti della sanità oggetto di aggressioni e violenze e questa mattina sono state presentate in Senato alla presenza del presidente Giorgia Meloni. Un fenomeno che Fdi intende contrastare con un Ddl, presentato al Senato, che parta dall'equiparazione dei medici e del personale sanitario nell'esercizio delle proprie funzioni ai pubblici ufficiale e che, inoltre, preveda modifiche al codice penale, l'introduzione di misure di protezione e prevenzione insieme alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro e l'istituzione di presidi di sicurezza". "In Regione Lombardia abbiamo fatto da apripista grazie al mio Pdl, presentato un anno fa, che ha lo scopo di prevenire il fenomeno delle aggressioni fisiche e verbali ai danni dei dipendenti che operano nelle aziende sanitarie sia pubbliche che private accreditate dalla Regione Lombardia - conclude Lucente - In particolare pensiamo ai reparti a rischio come il pronto soccorso e le psichiatrie. Le amministrazioni saranno tenute a garantire assistenza legale e a sostenere le eventuali spese mediche, riabilitative, psicologiche e farmacologiche che i dipendenti devono affrontare. Siamo contenti che la Lombardia sia d’esempio per un tema così importante e siamo a disposizione dei gruppi di Fratelli d’Italia delle altre regioni per lavorare a progetti simili”.(com)