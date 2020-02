Sport: Ama partner del torneo 6 nazioni per sensibilizzare su rispetto ambiente

- Un grande evento sportivo per la Capitale, ma anche una buona occasione per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente. Anche Ama farà parte della “squadra” del torneo “6 nazioni” di rugby, che lo stadio Olimpico ospiterà il 22 febbraio e il 14 marzo con i due match che vedranno la nazionale italiana misurarsi con le rappresentative di Scozia e Inghilterra. Lo annuncia in una nota proprio la municipalizzata dei rifiuti capitolini. Nelle giornate interessate dalla manifestazione l’azienda capitolina assicurerà il decoro e la raccolta dei rifiuti nelle aree esterne al villaggio “Terzo tempo” e nei punti di pre-filtraggio. Uomini e mezzi di Ama effettueranno operazioni di pulizia straordinaria nella zona attorno allo stadio Olimpico sia prima che dopo gli incontri in modo da permettere un pronto ripristino del decoro. In accordo con i promotori dell’evento, poi, l’azienda provvederà a posizionare all'interno del villaggio, oltre ai consueti cassonetti per gli organizzatori, alcune “isole” riservate al pubblico, composte da cestoni con sacco trasparente per conferire i materiali in modo differenziato (carta, plastica, organico e indifferenziato) per complessivi 50 contenitori. I costi dei servizi saranno sostenuti dagli organizzatori dell’evento. Ama è partner della manifestazione con il claim “La differenziata è un gioco di squadra” allo scopo di sensibilizzare anche gli appassionati della palla ovale sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti urbani. Nel corso delle due giornate di competizione nell'area attorno allo stadio personale dell’azienda, inoltre, svolgerà attività di informazione distribuendo materiale sulla raccolta differenziata. "Il rugby è una nobile disciplina da sempre caratterizzata dallo spirito di gruppo, dalla lealtà e dal rispetto dell’avversario, valori che io stesso ho imparato sul campo da gioco - sottolinea l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis - per questo siamo particolarmente lieti di dare il nostro contributo a due grandi giornate di sport che saranno sicuramente una ulteriore e importante occasione per veicolare anche altri messaggi positivi incentrati sul rispetto dell’ambiente e sulla gestione virtuosa e responsabile dei rifiuti e delle risorse del pianeta". (Com)