Milano: in sospeso il destino dell'area verde di via dei Ciclamini

- Potrebbe essere salva l'area verde di tremila metri quadri di via dei Ciclamini che, in base al piano di alienazioni votato lo scorso anno dal Consiglio comunale di Milano, doveva essere oggetto di una permuta con la Rsa di via dei Ciclamini, che avrebbe ceduto una propria area verde in via San Cristoforo. Malgrado il Consiglio comunale abbia infatti votato quasi all'unanimità (unica astenuta la consigliera Alice Arienta) a favore dell'emendamento che blocca la permuta, presentato dal consigliere David Gentili, il segretario generale del Comune, Fabrizio Dell'acqua, ha chiesto del tempo per verificare la fattibilità di questo cambiamento, visto che lo scorso anno la permuta era stata inserita nel piano delle alienazioni già votato dal Consiglio comunale e quindi, prima di poter fare "marcia indietro", è necessario verificare lo stato di avanzamento della procedura. L'accordo prevedeva una permuta tra le aree di via dei Ciclamini 34 e via San Cristoforo 4-12. Via dei Ciclamini 34, area oggi di proprietà comunale, è necessaria per l'ampliamento di una Rsa esistente oltre ai servizi integrati e per questo motivo la proprietà aveva proposto una permuta con l'area in via San Cristoforo per la realizzazione del collegamento verde/ciclopedonale tra via Pesto e la nuova area verde di piazza delle Milizie in ampliamento al futuro binario verde.(Rem)