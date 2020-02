Roma: De Priamo (Fd'I), situazione centri anziani sempre più difficile

- "La situazione dei centri anziani di Roma, si fa ogni giorno sempre più bollente ed insostenibile a causa dei molteplici problemi che da anni si trascinano e che oramai non sono più gestibili". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo in Assemblea capitolina di Fd'I Andrea De Priamo. "Come Fratelli d'Italia esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai presidenti e ai coordinatori dei centri anziani romani che non riescono a svolgere le proprie mansioni per la superficialità e il disinteresse dell'Amministrazione capitolina, nonostante sia in vigore un regolamento da oltre dieci anni, che stabilisce ruoli e competenze - aggiunge De Priamo -. Abbiamo tempo fa denunciato che molte sedi dei Centri Anziani versano in condizioni di degrado assoluto per la totale assenza, da parte dell'attuale Amministrazione, di una pianificazionedei lavori a cui si aggiungono le grandi difficoltà per l'assegnazione dei fondi spettanti ai Municipi da destinare a queste strutture. E' una situazione divenuta intollerabile e vergognosa per la Capitale poiché il prezioso servizio sociale erogato dai centri anziani diventa inattuabile, grazie all'immobilismo e all'incapacità della giunta grillina. Come Fd'I siamo pienamente consapevoli dell'importanza dei centri anziani quali poli di aggregazione e socializzazione volte a migliorare la qualità della vita della terza età, pertanto abbiamo presentato un'interrogazione alla sindaca e alla sua giunta per sapere - conclude De Priamo - quali misure intendano mettere in campo per poter risolvere questa annosa problematica".(Com)