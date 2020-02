Spagna-Nord Macedonia: incontro tra ministri Esteri Laya e Dimitrov, focus su percorso euro-atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, è stato ricevuto oggi a Madrid dall'omologo spagnolo Arancha Gonzalez Laya. Secondo una nota del ministero degli Esteri macedone, nel corso della riunione il ministro Dimitrov è stato informato del percorso di ratifica da parte del parlamento spagnolo del protocollo di adesione alla Nato per la Macedonia del Nord. I lavori sono già stati avviati dal parlamento con procedura abbreviata e nella giornata di domani il documento dovrebbe essere approvato dalla commissione Affari esteri della Camera. Il testo passerà poi alla votazione della Camera riunita in seduta plenaria ed infine inoltrato al Senato. L'intera procedura di ratifica, conclude il comunicato, sarà conclusa secondo le previsioni entro la fine di marzo. I ministri Dimitrov e Gonzalez Laya hanno poi discusso delle prospettive europee per la regione dei Balcani occidentali, in particolare alla luce della nuova metodologia messa a punto dalla Commissione Ue per i negoziati di adesione. Il ministro spagnolo ha ribadito il sostegno di Madrid al percorso di adesione europea della Macedonia del Nord. (segue) (Mas)