Spagna-Nord Macedonia: incontro tra ministri Esteri Laya e Dimitrov, focus su percorso euro-atlantico (2)

- La visita di Dimitrov a Madrid assume particolare importanza in considerazione del fatto che la Spagna è l'ultimo paese dell'Alleanza atlantica chiamato a ratificare il protocollo di adesione della Macedonia del Nord, permettendo in questo modo a Skopje di completare l'iter per diventare ufficialmente il 30mo paese membro della Nato.Il parlamento della Macedonia del Nord ha approvato la scorsa settimana la ratifica del protocollo per l’adesione del paese alla Nato, prima dello scioglimento avvenuto domenica in vista delle elezioni anticipate del 12 aprile. La Macedonia del Nord diventerà quindi dai prossimi mesi a tutti gli effetti il 30mo membro dell'Alleanza atlantica. (Mas)