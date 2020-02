Algeria: espulso direttore Ooredoo per presunto spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’operatore di telefonia mobile Ooredoo, Nickolai Beckers, di nazionalità tedesca, è stato arrestato nel suo ufficio di Algeri ed espulso dal paese. Tra le 11 e le 11 :30 di questa mattina, tre veicoli dei servizi di sicurezza algerini hanno prelevato l’uomo e lo hanno portato in aeroporto. Secondo diversi media, il dirigente è accusato dalle autorità algerine di aver condotto attività di spionaggio per conto di un’ambasciata straniera che vorrebbe creare il caos in Algeria, in occasione del primo anniversario del movimento popolare Hirak contro il potere, previsto il 22 febbraio. Secondo alcuni media, l’Ad di Ooredoo sarebbe stato espulso su ordine del capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune. Il sindacato della compagnia ha criticato il dirigente che ha previsto di licenziare circa 400 dipendenti. Inoltre, il sindacato non ha apprezzato l’organizzazione di un evento a Marrakech, in Marocco, dal 13 al 17 febbraio, a cui sono stati invitati tutti i responsabili dell’azienda. Secondo le fonti consultate, l’evento ha avuto un costo di circa 40 mila euro. Beckers era stato nominato amministratore delegato di Ooredoo il 4 agosto 2019, in sostituzione del sudanese Abdullatif Hamad Dafallah. Contattata da "Agenzia Nova", Ooredoo Algeria ha rifiutato di commentare l'accaduto, precisando di stare raccogliendo le informazioni sul caso.(Ala)