Argentina: convocata per oggi manifestazione a favore dell'aborto legale

- E' convocata per oggi in Argentina una manifestazione del movimento per la legalizzazione dell'aborto in occasione di quella che è stata denominata come "giornata dell'azione verde", per il colore del fazzoletto assunto come simbolo della campagna nazionale portata avanti da oltre 700 organizzazioni sociali femministe e non. La parola d'ordine delle manifestazioni, che nella capitale Buenos Aires culminerà nella piazza antistante il parlamento è: "la legge è nelle strade". "Nel 2020 la campagna compie 15 anni nel corso dei quali il progetto legge per l'aborto legale è stato presentato otto volte", si legge in un comunicato della "campagna nazionale per l'aborto legale sicuro e gratuito". "La nostra richiesta è a favore di un progetto di vita degna e per il diritto a decidere in libertà", aggiunge la nota dell'organizzazione. (segue) (Abu)