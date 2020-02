Argentina: convocata per oggi manifestazione a favore dell'aborto legale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato che il suo governo presenterà un progetto di legge per depenalizzare l'aborto e consentire l'interruzione di gravidanza nelle strutture sanitarie pubbliche. Fernandez ha dato l'annuncio all'Istituto di studi politici di Parigi, nell'ambito della sua visita ufficiale nel paese ad inizio mese. "Il problema in Argentina è che tutti gli aborti sono clandestini. Io non sono in pace con la mia coscienza sapendo che una donna, che potrebbe aver bisogno di abortire, non è nelle condizioni economiche necessarie per pagare quel trattamento e finisce nelle mani di un ciarlatano, che finisce per ferirla e talvolta ucciderla", ha detto Fernandez. (segue) (Abu)