Milano: De Corato, abusivi continuano ad usufruire immobile piazza Stuparich

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito alla sentenza con cui sono stati assolti otto dei dieci antagonisti accusati di occupazione abusiva di un immobile in piazza Stuparich, dichiara in una nota: "La giustizia ordinaria condanna alcuni anarchici abusivi del centro sociale Il Cantiere che dal 2013 occupa uno stabile in piazza Stuparich, ma nessuno procede con lo sgombero dell'immobile". "Il Comune di Milano e le altre istituzioni non sono intervenuti in questi anni per sgomberare la struttura come più volte richiesto dai proprietari e recepito dalla sentenza del Consiglio di Stato nel 2017. Le due società proprietarie dell'immobile alla fine ci avevano visto lungo quando nelle memorie legali per lo sgombero avevano evidenziato una 'inquietante sintonia tra amministrazione e occupanti abusivi'. Dopo sette anni gli abusivi continuano ad usufruire del bene nel silenzio di chi dovrebbe agire per garantire il rispetto di quanto scritto nell'articolo 42 della Costituzione. Questo non è l'unico caso in cui ci sono proprietari di immobili 'chiusi fuori' dalle loro proprietà nonostante abbiano cercato, tramite tutte le strade legali percorribili, di riaverle indietro. Come ad esempio in via Faenza 12/7 e via Monte Rosa 84. Anche qui i cittadini- conclude De Corato- sono inascoltati da chi dovrebbe tutelare i loro diritti".(com)