Villa Literno: parroco "rifiutato", salta incontro tra vescovo e fedeli

- Salta l'incontro tra i fedeli di Aversa e il vescovo dopo il caso del "rifiuto" da parte dei cittadini del parroco che era stato designato a una parrocchia di Villa Literno (Ce). In una nota, la Diocesi di Aversa ha annunciato il forfiat: "La consapevolezza che il clamore mediatico non apre mai la porta al dialogo nella verità dei fatti e delle persone, fa ritenere inutile, in questo momento, l'incontro programmato per questa sera tra il vescovo e la popolazione di Villa Literno". E ancora: "L'ulteriore consapevolezza che il clamore mediatico non faciliterebbe in futuro un sereno dialogo pastorale tra i sacerdoti ed i membri della comunità cristiana suggerisce la sospensione di ogni decisione e chiama tutti ad un atteggiamento di prudenza e di riflessione". Infine le precisazioni: "In margine a quanto è stato esternato sui media, si precisa che la nomina del Parroco non rispondeva ad alcuna necessità di trasferimento dello stesso, né a tentativi di nascondimento di situazioni pregresse. Poiché anche in questa occasione si era pensato di offrire alla parrocchia di "S. Maria Assunta" un pastore generosamente aperto al dialogo e al bene dei fedeli, il Vescovo e la Diocesi di Aversa assicurano sempre la giusta attenzione pastorale a questa come ad ogni altra comunità locale". (Ren)