Coronavirus: Oms, nessuna prova che Covid-19 sia stato prodotto in laboratorio

- Stiamo facendo enormi progressi in breve tempo, le tendenze sono molto incoraggianti ma non siamo ancora a una svolta, inoltre non ci sono prove che il Covid-19 sia stato prodotto in un laboratorio o come arma biologica. Lo ha dichiarato oggi Richard Brennan, direttore dell'Emergenza regionale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in una conferenza stampa al Cairo. Il ministero della salute dell'Egitto ha annunciato la scorsa settimana il primo caso confermato del coronavirus in Africa. In una dichiarazione congiunta con il ministero della Salute e della popolazione egiziano, l'Oms ha osservato oggi che la persona aveva mostrato una risposta negativa dopo ulteriori test. "Dopo 48 ore dall'ammissione all'unità di isolamento in ospedale, ulteriori test hanno rivelato un risultato negativo per il Covid-19 che si era rivelato positivo venerdì scorso", afferma la nota. (segue) (Cip)