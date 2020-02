Coronavirus: Oms, nessuna prova che Covid-19 sia stato prodotto in laboratorio (2)

- Secondo quanto riferisce "Cna", un altro funzionario dell'Oms ha insistito sul fatto che i risultati negativi del paziente, che rimane in quarantena, non rendono ancora il continente africano libero dalla malattia e ha aggiunto che altri portatori del virus potrebbero essere presenti in altri paesi senza essere necessariamente rilevati. Durante la conferenza, i funzionari dell'Oms hanno ribadito che anche se la persona non ha mostrato alcun sintomo del virus viene monitorata e non è stata ancora rilasciata. John Jabbour, direttore egiziano dell'Oms, ha dichiarato alla stampa internazionale che l'organizzazione si sta applicando affinché il caso dell'Egitto rimanga l'unico nel continente. (Cip)