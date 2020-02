Migranti: Oim, agire con urgenza per trovare alternative a sbarchi in Libia

- L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha lanciato un appello alla comunità internazionale, compresa l’Unione Europea, affinché si trovino alternative e meccanismi di sbarco sicuri per i migranti soccorsi in mare e che sono in fuga dalla Libia. In un comunicato stampa, l’Oim ha sottolineato come circa 200 migranti siano stati riportati a Tripoli poche ore dopo che il porto della capitale libica venisse bombardato. “La Libia non può aspettare”, afferma Federico Soda, capo missione per l’Oim in Libia. “E’ il momento di mettere in atto azioni concrete per assicurarsi che le persone soccorse in mare siano fatte sbarcare in porti sicuri e che il sistema di detenzione arbitrario venga terminato”. Almeno 170 migranti sono stati intercettati o soccorsi in mare e riportati in Libia dalla Guardia costiera libica dall’inizio dell’anno. Altri 3.000 migranti sono arrivati in Italia e Malta, molti dei quali soccorsi da Ong e da altre navi di soccorso. Secondo l’Oim, è necessario rinforzare un sistema di ricerca e soccorso in mare, che possa essere di ampio raggio e guidato direttamente dagli Stati. Allo stesso tempo occorre realizzare con urgenza un meccanismo di sbarco veloce e strutturato, che preveda che gli stati del Mediterraneo si prendano uguali responsabilità nell'assicurare un porto sicuro per coloro che sono stati soccorsi. Per l’Oim, l’impegno delle navi Ong che operano nel Mediterraneo dovrebbe essere riconosciuto e dovrebbe essere messo un termine a ogni limitazione o ritardo nelle operazioni di sbarco. (segue) (Res)