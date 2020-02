Migranti: Oim, agire con urgenza per trovare alternative a sbarchi in Libia (2)

- Per l’organizzazione Onu, a dieci mesi dall’inizio del conflitto, in Libia la situazione umanitaria continua a peggiorare. Oltre 2.000 migranti sono ancora detenuti in condizioni drammatiche, e gli operatori umanitari hanno sempre più difficoltà pratiche nel fornir loro assistenza. Nelle prime due settimane di gennaio 2020 circa 1.000 migranti sono stati riportati in Libia e 600 di loro sono stati trasferiti in una struttura controllata dal Ministero dell’Interno libico. Di questi migranti non si ha più notizia. Le Nazioni Unite continuano a documentare abusi, torture, sparizioni e condizioni spaventose nei centri di detenzioni libici. È inaccettabile che l’attuale sistema di detenzione sia ancora vigente, nonostante i ripetuti appelli al suo smantellamento e a favore dell’apertura di soluzioni alternative che possano garantire almeno un minimo livello di sicurezza. I recenti sviluppi pongono minacce ancora più gravi per la sicurezza di migliaia di migranti. L’Oim ha sottolineato nella nota la necessità di trovare un nuovo approccio riguardo alla situazione in Libia e nel Mediterraneo centrale, affermando che le preoccupazioni devono adesso essere tradotte in azioni per evitare che la situazione attuale porti a ulteriori tragedie. (Res)