Lombardia: Fontana e Piani plaudono a poesia coraggiosa della studentessa antibullismo

- "Una testimonianza forte e importante che può essere di aiuto e di conforto per molti altri adolescenti". Così l'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani si è espressa a proposito della vicenda dell'undicenne di Soncino (Cr) Flavia Marchini, bullizzata da una compagna di scuola. Flavia Marchini, come raccontato con attenzione dal quotidiano 'La Provincia di Cremona', ha risposto con una lettera in versi alla coetanea che la copriva di insulti da qualche tempo, sul valore del rispetto e sul peso dei gesti di bullismo, usando parole semplici ma incisive. (segue) (Com)