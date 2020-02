Roma: banda di ladri specializzati nello sradicare casse automatiche, tre colpi in una notte

- La squadra Mobile di Roma è sulle tracce di una banda di ladri composta da 8 persone specializzata nell'asportare sportelli automatici con l'ausilio di lancia termica. La prima segnalazione sarebbe arrivata nella notte tra lunedì e martedì, dagli agenti della polizia stradale che, mentre sorvegliavano la zona ha ridosso dell'Ardeatina nei pressi di un'area di servizio, hanno visto, senza poter intervenire, otto persone incappucciate che si allontanavano a bordo di due auto. Giunti sul posto, gli agenti della questura hanno scoperto che la banda aveva sradicato e portato via la casa automatica dei distributori con tutto il suo contenuto. Le due auto indicate dalla segnalazione sarebbero le stesse indicate in altre due segnalazioni fatte poco prima, in altre zone di Roma, in cui sono stati registrati furti dello stesso genere: ad un distributore di via Roccella Jonica e ad un negozio etnico in via San Francesco a Ripa. Gli agenti della squadra mobile, quindi, hanno acquisito le immagini delle telecamere per tentare di risalire all'identità dei ladri. (Rer)