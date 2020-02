Olimpiadi 2026: al via il tour di Antonio Rossi nelle scuole per avvicinare i ragazzi ai Giochi invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontrare i ragazzi delle scuole medie e superiori per avvicinarli ai Giochi Olimpici invernali del 2026 che si svolgeranno fra Lombardia e Veneto, partendo dal racconto di come quello che, almeno inizialmente, era solo un grande sogno, poi è diventato realtà. È questo l'obiettivo del 'tour' negli istituti che ha cominciato oggi il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi, Antonio Rossi, facendo tappa al liceo civico 'La Manzoni' di Milano. Ha partecipato all’incontro anche la campionessa italiana di nuoto paralimpico, Alessia Berra, impegnata anch'essa nelle scuole con il progetto “Ma si può”, volto a promuovere l'inclusione, attraverso lo sport e nello sport, dei bimbi diversamente abili. "Ho accolto con grande piacere l'invito di questi ragazzi - ha spiegato Rossi - perché sono convinto che oggi sia quanto mai importante far conoscere le Olimpiadi che vedranno protagonista la nostra regione proprio a partire da chi, nel 2026, avrà l'età giusta per 'viverle'. Chissà che fra di loro non ci sia qualche campione di domani". (segue) (com)