Olimpiadi 2026: al via il tour di Antonio Rossi nelle scuole per avvicinare i ragazzi ai Giochi invernali (2)

- Antonio Rossi - riferisce la nota di Regione Lombardia - ha raccontato ai ragazzi come è nata la sua passione per la canoa ripercorrendo, anche attraverso i filmati commentati in maniera unica da Gianpiero Galeazzi, le tappe che lo hanno portato a vincere cinque medaglie olimpiche (bronzo a Barcellona '92, due ori ad Atlanta nel '96, oro a Sydney nel 2000 e argento ad Atene nel 2004) e 7 medaglie ai mondiali fra il 1993 e il 1998 oltre ad un oro e due bronzi agli Europei (l'ultimo nel 2008). "La passione che ho sempre avuto per lo sport - ha spiegato Rossi - la voglia di fare sempre di più e meglio, cercando ogni giorno di andare 'un pochino oltre', è la stessa che mi ha spinto a scendere in campo e ad affrontare sfide che, almeno sulla carta, sembravano impossibili come quella di aggiudicarsi l'organizzazione dei Giochi olimpici". "Anche in questo caso - ha detto - ce l'abbiamo messa tutta e il gioco di squadra ha fatto la differenza. Certo, bisogna esserne convinti e crederci fino in fondo senza arrendersi al primo ostacolo". E l'invito a coltivare i propri sogni puntando sempre in alto è l'augurio che Antonio Rossi ha fatto ai ragazzi salutandoli e scattando una foto ricordo insieme a loro. (com)