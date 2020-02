Giustizia: Ronzulli (FI) su intercettazioni, non opporsi a utilizzo trojan contro pedopornografia

- Il presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli, afferma in una nota: "oggi la commissione ha audito il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Maria Monteleone, che ha evidenziato come 'le intercettazioni telematiche sono uno strumento insostituibile per la lotta contro la pedopornografia'. Un motivo in più per accogliere le proposte sulla riforma delle intercettazioni che prevedono più strumenti contro gli orchi che provano ad adescare i nostri bambini. Ci sono, infatti, temi - aggiunge la parlamentare - che non devono e non possono avere colore politico, non si può immaginare di legiferare solamente per piantare delle bandierine. E' incredibile che da un lato si vogliano consentire le intercettazioni in modo indiscriminato e dall'altro ci si opponga alla più che ragionevole proposta di introdurre l'utilizzo dei trojan per contrastare il reato di pedopornografia. La maggioranza si fermi e rifletta. Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi e tutti gli altri leader dei partiti di governo, guardino all'emendamento presentato dalla Lega al decreto intercettazioni con gli occhi dei genitori e non con quelli dei politici: sulla tutela dei minori - conclude Ronzulli - non si può mirare a risultati 'politici', ma a successi della politica tutta". (Com)