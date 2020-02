Olimpiadi 2026: al via il tour di Antonio Rossi nelle scuole per avvicinare i ragazzi ai Giochi invernali - foto

- Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi, Antonio Rossi, al liceo civico 'La Manzoni' di Milano per la prima tappa di un tour negli istituti per avvicinare i ragazzi delle scuole medie e superiori ai Giochi Olimpici invernali del 2026 Milano-Cortina. (Foto: Regione Lombardia) (com)