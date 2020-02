Bulgaria: investimenti diretti esteri a 629,9 milioni di euro nel 2019

- Gli investimenti diretti esteri in Bulgaria nel 2019 hanno registrato un valore di 629,9 milioni di euro, ovvero l'equivalente dell'1 per cento del Pil. E' quanto emerge dalle statistiche diffuse oggi dalla Banca centrale bulgara. Nel 2018 il valore degli investimenti esteri diretti era stato pari a 537,1 milioni di euro. Il maggiore numero degli investimenti esteri in Bulgaria proviene nel 2019 dai Paesi Bassi (404,2 milioni di euro), seguiti da quelli dal Regno Unito (173,8 milioni di euro), e dal Lussemburgo (142,2 milioni di euro. (Bus)