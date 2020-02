Energia: Patuanelli, illecito aumento Germania delle tariffe su transito gas, manderemo nota tecnica

- L'Italia manderà una nota tecnica dettagliata per spiegare perché consideri illecito quanto sta facendo la Germania in merito all'aumento delle tariffe per il costo di transito del gas. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo il suo incontro con la commissaria europea all'energia, Kadri Simson. Patuanelli ha spiegato di aver parlato, con la commissaria Simson, "di energia e della visione di questo momento di transizione grande nel campo energeitco che ha incidenza su molti settori produttivi e sui comparti industriali di diversi paesi". Inoltre, "la commissaria ha fatto i complimenti all'Italia perché è tra i pochi paesi che, oltre ad aver rispettato la scadenza di dicembre per la consegna del Piano energia e clima (Pniec), ha anche fissato obiettivi molto ambiziosi, ma misurabili nel tempo e quindi valutabili nella loro efficacia e nel loro raggiungimento. Questo ci fa molto piacere perché abbiamo investito molto tempo e molte risorse sulla approvazione di un piano che è ambizioso e ci consente di valutarlo passo dopo passo", ha detto. "Ci sono paesi che sono un po' indietro rispetto al raggiungimento di alcuni obiettivi di decarbonizzazione o di impronta ecologica delle attività antropiche. Da questo punto di vista c'è la disponibilità ad aiutare i paesi che sono indietro, ma questo non può essere fatto a spese dei paesi che hanno già raggiunto alcuni obiettivi", ha aggiunto. (segue) (Beb)