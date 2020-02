Energia: Patuanelli, illecito aumento Germania delle tariffe su transito gas, manderemo nota tecnica (2)

- Un altro tema discusso tra Patuanelli e Simson è stato quello "dell'impossibilità di accettare un aumento tariffario per il costo di transito del gas dalla Germania che incide per circa il 20 per cento sul costo dell'energia delle nostre imprese, 2 euro a megawatt l'ora, e che si tramuta per il 2020 in un extra costo energetico per circa in mezzo miliardo per i nostri cittadini. Riteniamo che non sia lecito quello che sta facendo la Germania, lo abbiamo ribadito oggi e lo ribadiremo in ogni tavolo possibile", ha sottolineato. "Manderemo una nota tecnica spiegando, molto meglio di quanto abbiamo potuto fare oggi in poco tempo, la nostra posizione e il perché riteniamo che sia illecito quello che sta facendo la Germania", ha detto ancora. "C'è un problema di mercato interno. Se un paese produce qualcosa, può decidere il prezzo e la tariffa. Ma, in un mercato regolato e in un paese di transito, non può arbitrariamente decidere di aumentare del 20 per cento le tariffe sui canali di entrata e di uscita a suo piacimento. Questo è quello che succede e questo è per noi difficilmente accettabile", ha concluso. (Beb)