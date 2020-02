Governo: Centemero (Lega) su nomine, da Gualtieri risposte opache

- Il deputato Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze della Camera, in tema di nomine commenta le parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Di fronte a così tanta superficialità non si può rimanere indifferenti. Avevo già presentato un'interrogazione sul tema delle nomine. Mi aspettavo una risposta chiara da parte del governo, che ancora una volta è invece riuscito a deludere ed eludere le aspettative di chiarezza degli italiani", ha scritto Centemero in una nota. La Lega ha presentato un'interrogazione alla Camera durante in question time al titolare del Mef sul rinnovo dei Cda e dei collegi sindacali delle più importanti società partecipate - direttamente ed indirettamente - dal Ministero, tra cui Invitalia, Consip, Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Mps, Fintecna, Terna, Anas, Rfi, Gme. (segue) (Com)