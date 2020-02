Governo: Centemero (Lega) su nomine, da Gualtieri risposte opache (2)

- "Il ministro Gualtieri ha puntualizzato quello che già si sapeva - sottolinea Centemero -: che, a seguito della procedura avviata il 7 febbraio 2019 dal dipartimento del Tesoro per la selezione di società specializzate nell'executive search per le società direttamente controllate dal ministero, l'8 marzo dello stesso anno sono stati conferiti gli incarichi a quattro società di head hunting e che questi scadranno il 31 dicembre 2020. Quello che però il ministro ha scientemente omesso di chiarire - sottolinea ancora il parlamentare del Carroccio - è la sostanza dei fatti: quali sono i criteri che verranno utilizzati per la selezione dei componenti e se vi saranno sistemi tali da garantire continuità nei confronti di coloro che hanno lavorato bene ed in trasparenza durante il loro mandato. L'opacità nelle riposte di Gualtieri non lascia dunque presagire nulla di buono. L'auspicio - conclude - è che le scelte possano essere fatte in maniera trasparente e in base a criteri meritocratici e non rispetto alla vicinanza politica, parametro troppo spesso utilizzato da una certa classe dirigente". (Com)