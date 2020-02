Municipio Roma III: Giannini (Lega), Raimo non degno di carica istituzionale

- "Non è la prima volta, purtroppo, che registriamo i deliri dell'assessore del III municipio, Christian Raimo, persona non più degna di ricoprire cariche istituzionali". È quanto dichiara in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Dopo aver raschiato il fondo - aggiunge -, infangando la memoria di un giovane diciottenne del Fronte della gioventù che, per l'appartenenza politica, fu barbaramente assassinato a Milano nel 1975, a colpi di chiave inglese, ci auguriamo che i nostalgici della stagione dell'odio politico come Raimo, non trovino più spazio all'interno delle istituzioni". (Com)