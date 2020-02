Campania: Molteni (Lega), con decreti sicurezza contrasto concreto a mafie

- "Mirabelli è smemorato: con la Lega al governo fu accolto un suo emendamento che destinava agli enti locali il 10% dei fondi derivati dalla vendita dei beni confiscati, finalizzati alla lotta alla mafia". Lo ha detto il deputato leghista Nicola Molteni, ex sottosegretario agli Interni e attualmente responsabile della Lega in Campania. Molteni ha aggiunto: "Grazie ai decreti sicurezza è stata potenziata l’Agenzia per i beni confiscati ai boss, a dimostrazione della determinazione della Lega nel contrasto alle mafie". Il deputato ha concluso: "E non dimentichiamo l’accelerazione per glisgomberi dei palazzi occupati e gestiti dai boss, l’assunzione di donne e uomini delle Forze dell’Ordine, i Comitati nazionali per la Sicurezza a San Luca e Castel Volturno. La Lega pensa ai fatti, il Pd alle poltrone”. (Ren)