Difesa: ministro Guerini incontra il primo ministro del governo regionale del Kurdistan iracheno

- Questa mattina a Roma, a Palazzo Baracchini, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha incontrato il primo ministro della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, in questi giorni in visita ufficiale in Italia. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il colloquio odierno - avvenuto a poche settimane di distanza dal precedente incontro dello scorso mese di dicembre, quando il ministro si era recato in visita al contingente, in un momento particolarmente delicato – ha confermato gli ottimi rapporti tra Italia e Kurdistan. Nell'occasione il ministro Guerini ha ribadito la vicinanza e l'amicizia del nostro Paese: "La Coalizione anti Isis ha riconosciuto il livello di assoluta eccellenza operativa raggiunto dai Peshmerga, elemento di sicuro riferimento nel contrasto a Daesh (acronimo in arabo di Stato islamico nel Levante e in Iraq)" ha aggiunto. Al centro del colloquio - al quale hanno preso parte anche quattro ministri curdi - una riflessione sull'attuale situazione nella regione, con particolare riguardo per l'Iraq, e sui principali aspetti della cooperazione tra l'Italia e la Regione autonoma del Kurdistan iracheno.(Com)