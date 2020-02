Iraq: premier "ad interim" Abdul-Mahdi minaccia di lasciare l'incarico dopo il 2 marzo

- Il primo ministro dell’Iraq, Adel Abdul-Mahdi, ha minacciato di dimettersi dall’incarico per il disbrigo per gli affari correnti dopo il 2 marzo, data in cui scadrà il termine ultimo per formare un nuovo governo. Lo ha annunciato lo stesso capo del governo iracheno in un messaggio al parlamento. “Ho rassegnato le mie dimissioni il 29 novembre del 2019 e sono state accettate dal parlamento. Ora siamo a metà febbraio 2020, cioè due mesi e mezzo dopo, e non ancora è stato formato alcun nuovo governo”, ha detto Abdul-Mahdi, sollecitando il premier incaricato Muhammad Tawfiq Allawi a formare il suo esecutivo il prima possibile. "Il termine costituzionale di 30 giorni per garantire la fiducia della Camera dei rappresentanti ai membri del nuovo governo scade il 2 marzo 2020. Invio questo messaggio ai fratelli e alle sorelle in parlamento per avvertirli del pericolo derivante da nuovo vuoto causato dai ritardi nella formazione del nuovo governo. Bisogna accelerare la formazione del nuovo esecutivo, in modo che possa svolgere i compiti che gli sono assegnati, incluso tenere elezioni anticipate il più presto possibile”, ha detto ancora Abdul-Mahdi. I partiti politici, i parlamentari, l'opinione pubblica e coloro che influenzano il processo decisionale dell’Iraq dovrebbero "facilitare la missione di Muhammad Tawfiq Allawi per formare il governo e superare ostacoli", ha aggiunto il premier dimissionario. L’incapacità delle forze politiche di raggiungere una soluzione dopo quasi tre mesi dalle dimissioni del governo, secondo Abdul-Mahdi, espone il paese a seri rischi. (Irb)