Farnesina: firmata intesa tra Maeci, Aics e Associazione italiana calciatori

- Alla presenza del segretario generale della Farnesina ambasciatore Elisabetta Belloni e dei campioni del mondo 2006 Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta, è stato firmato oggi un Protocollo d'Intesa tra il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo/Aics e l'Associazione Italiana calciatori/Aic. Lo riferisce una nota della Farnesina secondo cui il Protocollo promuove i principi e i valori dello sport, e del calcio in particolare, nelle iniziative finanziate dalla Cooperazione italiana, tramite attività di formazione per i tecnici dei paesi partner. Il modello formativo alla base delle attività che verranno promosse mette al centro il bambino e la sua crescita psicofisica, per favorire una dimensione socio-culturale fondata sul dialogo, sull'integrazione e sull'inclusione sociale. A sottoscrivere l'accordo Giorgio Marrapodi, direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo, Luca Maestripieri, direttore dell'Aics, Damiano Tommasi, presidente dell'Aic, e Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi e partner tecnico dell'iniziativa. La prima attività congiunta si svolgerà la prossima settimana in Giordania: ad Aqaba Simone Perrotta, Gianluca Zambrotta e i tecnici Aic formeranno tecnici provenienti dai campi profughi, coinvolgendo i bambini del posto in attività sportive. (Com)