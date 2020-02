Difesa: Guerini riceve premier curdo Barzani, pieno sostegno ai combattenti Peshmerga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha confermato il pieno sostegno dell’Italia in favore dei combattenti curdi Peshmerga durante un colloquio avvenuto oggi con il premier della regione autonoma del Kurdistan, Masrour Barzani. “Dopo la mia visita a Erbil ho rivisto il primo ministro Masrour Barzani e confermato pieno supporto in favore dei Peshmerga. Grati per il lavoro eccellente che svolgono, essenziale per contrastare Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante)”, ha affermato Guerini sul suo profilo Twitter, sottolineando che "la regione autonoma del Kurdistan iracheno è amico sincero dell’Italia". Il premier curdo Barzani è giunto ieri in visita in Italia dove ha avuto incontri con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Nel suo viaggio, il capo del governo di Erbil è stato accompagnato da quattro ministri: Dana Abdulkerim, responsabile del dicastero della Ricostruzione; Ano Cevher, ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni; Pistiwan Sadik, responsabile degli Affari religiosi; Halid Sivani, ministro per gli Affari regionali. (Res)