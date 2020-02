Suppletive: chi e dove si vota per le elezioni di domenica prossima

- Domenica si vota per le elezioni suppletive. In una nota, il Comune fa il riassunto di quanto c'è da sapere sulla tornata elettorale del prossimo fine settimana: "444 su 883 sono le sezioni cittadine interessate alle elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 7 della Regione Campania previste per domenica 23 febbraio. Le zone territoriali interessate alla consultazione sono: Arenella, Barra, Miano, Piscinola-Marianella, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria e Vomero. I votanti sono 357.299 di cui 166.234 maschi e 191.065 femmine. Potranno votare, con le urne aperte dalle 7 alle 23 i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Napoli che abbiano compiuto i 25 anni di età". (Ren)