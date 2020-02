Italia-Azerbaigian: al via visita presidente Aliyev a Roma, rafforzare i rapporti politici ed economici

- Il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha visitato il monumento al poeta e pensatore azerbaigiano Nizami Ganjavi situato nel parco di Villa Borghese a Roma. Quest’appuntamento è il primo evento pubblico della visita del capo dello Stato azerbaigiano nella sua visita di Stato in Italia. Aliyev, accompagnato dalla first lady Mehriban Aliyeva e dalla figlia Leyla Aliyeva, ha deposto dei fiori dinnanzi al monumento al poeta azerbaigiano. Il monumento è stato eretto in base alla proposta del presidente della Repubblica dell'Azerbaigian "In occasione della celebrazione dell'870mo anniversario del grande poeta e pensatore azerbaigiano Nizami Ganjavi" il 23 dicembre 2011. Costruito grazie al sostegno della Fondazione Heydar Aliyev, il monumento è stato inaugurato nell'aprile del 2012 nell'ambito di una serie di eventi di commemorazione del poeta e pensatore azerbaigiano. Il presidente azerbaigiano avrà un’agenda molto fitta nel corso della sua visita in Italia. Domani Aliyev sarà ricevuto dall’omologo Sergio Mattarella al Quirinale e, al termine dell’incontro, sono previste delle dichiarazioni alla stampa. Il capo dello Stato azerbaigiano vedrà, inoltre, anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I colloqui saranno un’occasione per discutere dell’andamento dei rapporti bilaterali, in particolare relativamente alla sfera politica, anche alla luce delle elezioni parlamentari anticipate svoltesi lo scorso 9 febbraio nel paese caucasico. (segue) (Res)