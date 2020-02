Italia-Azerbaigian: al via visita presidente Aliyev a Roma, rafforzare i rapporti politici ed economici (2)

- Venerdì, invece, è previsto il business forum italo-azerbaigiano alla Farnesina, un appuntamento dedicato alle relazioni economico-commerciali. La presenza imprenditoriale italiana in Azerbaigian è già molto ampia, ma ci sono ovviamente importanti opportunità di sviluppare il potenziale inespresso della cooperazione. In un incontro con la stampa italiana tenutosi nei giorni scorsi a Baku, il consigliere presidenziale azerbaigiano, Hikmet Hajiyev, ha lodato l’operato delle aziende italiane attive in Azerbaigian. “Le imprese italiane qui stanno facendo un ottimo lavoro, ma c’è del potenziale inespresso”, ha spiegato Hajiyev, secondo cui l’obiettivo delle autorità di Baku è fare in modo che le nostre aziende non si limitino a inviare prodotti finiti in Azerbaigian. “Vogliamo che i marchi italiani realizzino il prodotto finito qui, nel nostro territorio. Abbiamo risorse di vario genere e possiamo sfruttare il know-how e le tecnologie delle aziende italiane per ottimizzare questi processi in Azerbaigian”, ha detto Hajiyev. Il consigliere presidenziale ha indicato vari settori in cui si potrebbe sviluppare questa cooperazione. “Il comparto tessile, dato che stiamo sviluppando la nostra produzione di cotone; il ramo della trasformazione alimentare, in cui l’importazione di tecnologie consentirebbe di realizzare in Azerbaigian prodotti che abitualmente acquistiamo dai partner italiani; e quello farmaceutico, un altro segmento in cui l’Italia eccelle”, ha spiegato Hajiyev. (segue) (Res)