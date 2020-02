Italia-Azerbaigian: al via visita presidente Aliyev a Roma, rafforzare i rapporti politici ed economici (3)

- Il consigliere presidenziale azerbaigiano per le questioni economiche, Shahmar Movsumov, interpellato dalla stampa italiana merito alla questione dell’interscambio commerciale, ha spiegato che stando agli ultimi dati disponibili questo si è attestato a circa 6 miliardi di dollari. “Di questa quota l’Azerbaigian ha venduto beni per 5,6 miliardi di dollari, di cui gran parte sono idrocarburi, e ha acquistato solo 400 milioni di dollari”, ha spiegato il consigliere, sottolineando che il business forum che si terrà il 21 febbraio alla Farnesina sarà un’ottima opportunità per individuare degli spunti per equilibrare l’interscambio. A quanto si apprende, i temi centrali del business forum saranno i comparti sui macchinari agro-industriali, trasporti e infrastrutture, telecomunicazioni (Ict), energia e clean tech. Inoltre, durante i lavori pare che possa essere firmato un accordo sul settore delle bioplastiche. Infine, ultima ma non meno importante appuntamento in agenda per il presidente Aliyev, la visita in Vaticano. Sabato, infatti, il capo dello Stato azerbaigiano sarà ricevuto da papa Francesco. (Res)