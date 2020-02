Trasporto aereo: De Micheli, governo impegnato a evitare isolamento regione Sardegna

- Il governo mantiene un impegno costante per garantire che il dossier Air Italy non porti ad un isolamento della Sardegna dal resto del territorio italiano. Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante il question time a Montecitorio. "Assicuro - ha continuato la titolare del dicastero di Porta Pia - che il governo è al lavoro per evitare l’isolamento della Sardegna, portando avanti ogni possibile iniziativa per una soluzione condivisa con la Commissione europea che superi le difficoltà. Assicuro che gli incontri sono stati, e continueranno ad essere, ispirati alla tutela dei lavoratori in primis, mediante iniziative di sostegno al reddito ed individuazione di concrete prospettive di impiego, e ad evitare danni economici al territorio sardo e disagi all’utenza. Ribadisco che nei prossimi giorni - ha spiegato De Micheli - anche a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali, nonché delle risposte che verranno fornite dalla proprietà, sarà possibile definire un quadro complessivo sul quale modulare i prossimi interventi che necessariamente coinvolgeranno sia le Amministrazioni statali competenti, ma anche quelle regionali. Di tutte le iniziative assunte si provvederà a fornire una tempestiva ed adeguata informazione al Parlamento". (segue) (Rin)