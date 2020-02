Speciale difesa: Libia, il ministro russo Shoigu riceve il generale Haftar a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Russia, Sergej Shoigu, ha ricevuto oggi il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, a Mosca. Lo riferisce una nota del dicastero della Federazione Russa, secondo cui durante il colloquio si è parlato della situazione in Libia. “Il colloquio ha fornito un’occasione per rimarcare l’importanza dei colloqui dell 13 gennaio", tenuti sempre nella capitale russa con i rappresentanti della Turchia e gli esponenti del Governo di accordo nazionale, "volti a stabilire un cessate il fuoco e iniziare il processo di normalizzazione nel paese", si legge nella nota. Shoigu e Haftar hanno confermato la necessità di attuare le decisioni prese durante la Conferenza di Berlino sulla Libia. "Le parti hanno ancora una volta notato la mancanza di alternative alla soluzione politica per risolvere la crisi intra-libica, nonché rimarcato l’impegno a sostegno dell'indipendenza, dell'unità e dell'integrità territoriale della Libia", si legge inoltre nella nota. Ieri, l'uomo forte della Cirenaica aveva ricevuto nella base di Rajma, vicino Bengasi, nella Libia orientale, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland. Questi sviluppi avvengono dopo che il Governo di accordo nazionale (Gna), l'organo esecutivo libico con sede a Tripoli, si è ritirato dai colloqui mediati dalle Nazioni Unite a Ginevra per le "violazioni della tregua" da parte dell'Lna dopo il bombardamento del porto civile di Tripoli costato la vita ad almeno tre civili, secondo fonti del ministero della Sanità tripolino. (Rum)