Speciale difesa: Grecia, ambasciatore Usa Pyatt visita base militare di Stefanovikio

- Le esercitazioni militari congiunte greco-statunitensi "dimostrano l'impegno americano per la nostra alleanza con la Grecia". Lo ha detto l'ambasciatore statunitense ad Atene, Geoffrey Pyatt, durante una visita nella base di Stefanovikio. Questo impegno, secondo l'ambasciatore, è confermato dalla recente lettera inviata dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo al premier greco Kyriakos Mitsotakis secondo cui "gli Stati Uniti sono impegnati per la sicurezza, la prosperità e la democrazia della Grecia". "Stefanovikio, esplicitamente menzionata nella versione aggiornata del memorandum sulla cooperazione nella difesa (tra Grecia e Stati Uniti), è ora formalmente un posto dove gli Usa possono rafforzare la portata di quello che facciamo: mi aspetto che il prossimo anno vedremo una presenza ancora più robusta ed impressionante da parte degli Usa qui", ha dichiarato Pyatt parlando dalla base militare nella Grecia centrale. L'ambasciatore ha ribadito che Washington vede la Grecia come "un pilastro di stabilità" nel Mediterraneo orientale e nei Balcani. (Gra)