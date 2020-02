Speciale difesa: Yemen, ministro Maqdashi sopravvive ad attentato nell'est del paese

- Il ministro della Difesa yemenita, il generale Muhammad al Maqdashi, sarebbe sopravvissuto a un attentato nell'est del paese. Lo riporta il sito d'informazioni emiratino "Erem News", citando fonti yemenite. Il ministro era impegnato in un'ispezione al fronte nella regione yemenita di Mareb quando una mina sarebbe esplosa al passaggio del mezzo che lo trasportava. Al Maqdashi sarebbe sopravvissuto alla detonazione, che ha causato tuttavia la morte di alcuni membri del suo convoglio. La notizia arriva a pochi giorni dall'accordo tra il governo internazionalmente riconosciuto di Sana'a e i ribelli Houthi in merito a uno scambio di prigionieri in ottemperanza agli accordi di Stoccolma del 2018. (Res)