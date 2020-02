Speciale difesa: Libia, missione Onu auspica ripresa secondo round colloqui 5+5

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) auspica la ripresa del secondo round di colloqui della Commissione militare libica congiunta 5+5 ed esprime la ferma e rinnovata condanna dell'attentato dinamitardo presso il porto di Tripoli da parte dell'Esercito nazionale libico. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Unsmil. L'attacco di ieri contro il porto di Tripoli "ha provocato un numero di vittime e avrebbe potuto provocare un vero disastro se la nave che trasportava gas liquefatto fosse stata colpita". Unsmil chiede la fine dell'escalation e delle azioni provocatorie, in particolare l'espansione dell'area di conflitto, ed esorta tutte le parti a ricorrere al dialogo come unico mezzo per porre fine alla crisi. (Com)